2023/01/21 | 00:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dlJ62aDJla8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احنا اسود بعد.. مشجعة عراقية تشكر المنتخب الوطني على الاداء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احنا اسود بعد.. مشجعة عراقية تشكر المنتخب الوطني على الاداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).