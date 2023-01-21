2023/01/21 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، سائقي المركبات في عدد من محافظات العراق، بفعل تشكل ضباب كثيف خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم) إن "على سائقي السيارات الحذر، فمن المتوقع تشكل ضباب كثيف في ساعات الصباح الباكر ابتداءً من يوم السبت، في العاصمة بغداد وديالى وباقي المدن الجنوبية والفرات الأوسط".

وبين ان "الضباب يأتي مع تزايد سحب ضبابية تستمر أولى ساعات النهار"، لافتا إلى أن "المدن الشمالية والغربية قرب الرطبة وبادية السماوة ستكون أقل تأثيراً في تشكل الضباب".

واختتم الراصد الجوي قائلا ان "درجات الحرارة تستمر مقاربة ورياح متقلبة الاتجاه وأقرب حالة ماطرة متوسطة الشدة ستكون قبل نهاية الشهر الحالي في أماكن مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال ساعات.. ضباب كثيف يغطي مناطق عراقية واسعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال ساعات.. ضباب كثيف يغطي مناطق عراقية واسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).