من ذي قار.. الغزي يحذر من تدخل أي جهة بعمل الشركة المنفذة لمطار الناصرية

2023/01/21 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي عن المشاريع التي ستكون مرتبطة بانشاء مطار الناصرية الدولي، مؤكدًا أن فرص العمل لأبناء المحافظة في هذه المشاريع مضمونة، فيما حذر من التدخل بعمل الشركة المنفذة.

وقال الغزي، في تصريحات صحفية خلال زيارته موقع مطار الناصرية الدولي، واطلعت عليها "بغداد اليوم": "سعداء بانطلاق العمل في المشروع الذي كان حلماً لأهالي ذي قار والآن أصبح حقيقة"، مبينا انه "لدينا الكثير من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة وسيكون هنالك دور للشركات الصينية فيها".

وأضاف: "وجهنا بوضع سقف زمني للمباشرة الفورية بإنشاء الطريق الرابط لمدينة الناصرية بالمطار بعد إنهاء التعارضات مع الدوائر البلدية والخدمية"، داعيًا "الاهالي إلى التعاون مع الشركة المنفذة وتقديم الدعم لها، فيما دعا الشركة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة المحلية بحسب الحاجة الفعلية".

وشدد على أنه "يجب عدم تدخل أي جهة بعمل الشركة وقد وجهنا بتشكيل مركز تنسيق مشترك بين إدارة المطار والشركة الأمنية من جهة وقيادة العمليات من جهة أخرى"، مشيرا الى ان "المشروع سيسهم في توفير فرص العمل وتشغيل الأيادي العاملة، ومطار الناصرية سيكون صرحاً حضارياً واقتصادياً لمحافظة ذي قار".

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