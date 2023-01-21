2023/01/21 | 00:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: وجه وزير الخارجية، فؤاد حسين، الجمعة، بمنح جوازات سفر دوبلماسية لكل...

ظهرت المقالة الخارجية تمنح جوازات سفر دبلوماسية للمنتخب العراقي أولاً على المسلة.

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