2023/01/21 | 00:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن وزارة الخزانة ستصنف مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: وزارة الخزانة ستصنف مجموعة فاغنر الروسية كـ"منظمة إجرامية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: وزارة الخزانة ستصنف مجموعة فاغنر الروسية كـ"منظمة إجرامية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).