إصابة شرطيين باشتباكات مع مروجي مخدرات شمالي بغداد

2023/01/21 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شرطيين نتيجة اشتباكات مع مروجي مخدرات في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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