كندا توافق على إعادة ست نساء و13 طفلا من مخيمات في سوريا

2023/01/21 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كندا، الجمعة، موافقتها على إعادة ست نساء كنديات، و13 طفلا، محتجزين في شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق.

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