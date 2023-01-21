وزير النقل يخصص 5 تذاكر سفر مجانية للاعبي منتخبنا الوطني

2023/01/21 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بتخصيص خمس تذاكر سفر مجانية نافذة لستة أشهر لصالح لاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي، اكراما لفوزهم في بطولة خليجي 25.

ونقل مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، تهاني الوزير للاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي والفني، لمناسبة فوز اسود الرافدين ببطولة خليجي25.

وقال المدير العام، الذي كان على متن الرحلة التي نقلت وفد المنتخب الوطني من البصرة الى بغداد: أن "الوزير وجه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بتخصيص خمس تذاكر سفر مجانية نافذة لستة أشهر، لصالح لاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي".

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