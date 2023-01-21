شاهد بالفيديو.. هتاف الجماهير العراقية في ساحة الإحتفالات: غصباً على إيران منصورة يا بغداد

2023/01/21 | 01:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VfSn6io5AoM

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