إصابة شرطيين باشتباكات مع مروجي للمخدرات شمالي بغداد

2023/01/21 | 01:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بإصابة شرطيين باشتباكات مع مروجي للمخدرات شمالي بغداد.

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