أونتاريو تتكفل بالرسوم الدراسية لـ 2500 عامل في مجال الرعاية الصحية

2023/01/21 | 01:30 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة أونتاريو، اليوم الجمعة أنها ستغطي الرسوم الدراسية لـ 2500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.أكد الحاكم دوغ فورد، في بيان صحفي اليوم، أن حكومته ستوسع منحة “Learn and Stay” وهذا من أجل دعم المناطق المعزولة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية.قال فورد: “إن توسيع منحة التعلم والبقاء في أونتاريو لتشمل الممرضات والمسعفين […]

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