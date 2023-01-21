محكمة إسبانية تأمر بحبس البرازيلي داني ألفيش بتهمة

2023/01/21 | 02:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المكتب الصحفي للمحكمة العليا في كاتالونيا، في بيان، يوم الجمعة، إن قاض أمر بحبس اللاعب البرازيلي داني ألفيش احتياطيا بدون كفالة، حيث يخضع اللاعب للتحقيق بتهمة "الاعتداء الجنسي".

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