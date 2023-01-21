منتخب الشباب يصل إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي

2023/01/21 | 02:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلَ إلى مطار أنطاليا الدولي، الجمعة، وفدُ منتخب الشباب قادماً من بغداد للدخول في معسكرٍ تدريبيّ في مدينةِ أنطاليا التركية يمتد 13 يوماً.وفور وصوله انتقلَ وفد منتخب الشباب بالحافلة إلى مكان إقامته في فندق ذا سينز الذي يبعد 40 دقيقةً عن مطار أنطاليا.وضم وفد منتخبنا (22) لاعباً، بالإضافة إلى الجهازين التدريبي […]

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