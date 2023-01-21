الحوار‭ ‬جاد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لإرساء‭ ‬أسس‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬

2023/01/21 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​‭ ‬أمين‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬التمهيد‭ ‬لزيارة‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬ ​‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​عاد‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬وفد‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬للعراق‭ ‬استغرقت‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬الوفد‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬دينية‭ ‬سنية‭ ‬وشيعية‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتفعيل‭ […]

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