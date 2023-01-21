2023/01/21 | 02:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمين مجلس حكماء المسلمين العائد من بغداد بعد التمهيد لزيارة شيخ الازهر لـ (الزمان): القاهرة -مصطفى عمارة عاد إلى القاهرة وفد حكماء المسلمين بعد زيارة للعراق استغرقت أربعة أيام التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما التقى الوفد مع قيادات دينية سنية وشيعية وذلك لبحث سبل تعزيز الحوار الإسلامي لتفعيل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار جاد في العراق لإرساء أسس التعايش السلمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار جاد في العراق لإرساء أسس التعايش السلمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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