العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الخليج لا‭ ‬يصنعها‭ ‬المزوّرون

2023/01/21 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام قبل‭ ‬اللقاء‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬للعراقيين‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬البصرة‭ ‬مع‭ ‬اشقائهم‭ ‬أبناء‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كانت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بيد‭ ‬الحكومات‭ ‬التي‭ ‬تتعاقب‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬طالما‭ ‬استغلت‭ ‬أسماء‭ ‬وعناوين‭ ‬مكونات‭ ‬اجتماعية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬واختزلتها‭ ‬زوراً‭ ‬وبهتاناً‭ ‬لصالح‭ ‬مكاسب‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬جيوبهم‭ ‬وليس‭ ‬للعراق‭ ‬مصلحة‭ ‬حقيقية‭ ‬فيها‭ .‬ بعد‭ […]

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