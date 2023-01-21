2023/01/21 | 02:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام قبل اللقاء الجماهيري الكبير للعراقيين في خليجي البصرة مع اشقائهم أبناء الخليج العربي، كانت العلاقات بين العراق والدول الخليجية بيد الحكومات التي تتعاقب في بغداد، الى جانب شخصيات سياسية طالما استغلت أسماء وعناوين مكونات اجتماعية في البلاد واختزلتها زوراً وبهتاناً لصالح مكاسب تصب في جيوبهم وليس للعراق مصلحة حقيقية فيها .
بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقات مع الخليج لا يصنعها المزوّرون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقات مع الخليج لا يصنعها المزوّرون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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