السعودية ترد على نتانياهو: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية

2023/01/21 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تقوم‭ ‬بالتطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭.‬ وأوضح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬التطبيع‭ ‬والاستقرار‭ ‬الحقيقي‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬إلا‭ ‬بإعطاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منحهم‭ ‬الكرامة‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬منحهم‭ ‬دولة‮»‬‭.‬ وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ […]

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