الأمم المتحدة تتحدث عن

2023/01/21 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الاستثناءات الأخيرة من القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء في أفغانستان "ليست كافية" بالنظر إلى "التراجع الهائل" لحقوقهن، في تصريح أعقب زيارة لكابل أجراها مسؤولون أمميون كبار.

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