رئيس الأركان الأمريكي يتوقع سيناريو لنهاية حرب أوكرانيا

2023/01/21 | 03:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، يوم الجمعة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا "من المرجح أن تنتهي بمفاوضات وليس في ساحة المعركة".

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