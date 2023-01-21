الشرطة البريطانية: تغريم رئيس الوزراء لعدم ارتدائه حزام الأمان

2023/01/21 | 04:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، فرض غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك إثر ظهوره في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام وهو لا يرتدي حزام الأمان في سيارة أثناء زيارته لمقاطعة لانكشاير في شمال غرب إنجلترا يوم الخميس.

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