"سبايك" يدخل موسوعة غينيس كأكبر الكلاب سنا فى العالم

2023/01/21 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الكلب سبايك موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 كأكبر الكلاب سنا فى العالم على قيد الحياة.

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