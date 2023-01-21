وكالة: تراجع عدد المعتقلين على الحدود الأميركية مع المكسيك

2023/01/21 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم أثناء عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني في يناير وسط تباطؤ موسمي وتنفيذ قيود جديدة فرضها الرئيس الأميركي جو بايدن.

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