جزمة السيسي تثير تكهنات عن سعرها ونوعها بعد تداول صور اجتماع أبوظبي

2023/01/21 | 07:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاجتماع قادة خليجيين إلى جانب مصر والأردن في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وسط تفاعل وتكهنات حول سعر ونوع الجزمة (الحذاء) الذي كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي يرتديها خلال اللقاء.

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