بعد فيديو يوثق الواقعة.. السلطات السعودية توقف

2023/01/21 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية السعودية، السبت، توقيف شخص بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي وهو "يتحرش بفتاة".

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