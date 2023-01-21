تطور جديد بقضية اندرو تيت وشقيقه حول مزاعم اغتصاب واتجار بالبشر

2023/01/21 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبقى نجم الانترنت المثير للجدل، أندرو تيت، وشقيقه تريستان في حجز الشرطة الرومانية حتى 27 فبراير/ شباط بعد أن مددت محكمة رومانية، الجمعة احتجازهما، حسبما قال محامو تيت لشبكة أنتينا 3 المتعاونة مع CNN.

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