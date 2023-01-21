يلين تحذر: التخلف عن سداد الديون الأميركية سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية

2023/01/21 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عبر شبكة "سي أن أن"، الجمعة، من أن التخلف عن سداد الديون الأميركية سيؤدي "بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية".

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