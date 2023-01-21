بارزاني يتوجه إلى بغداد

2023/01/21 | 09:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحضور فعاليات إحياء ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم.

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