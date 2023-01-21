الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبحث عن

2023/01/21 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيديو لطفلة ترقص بفرح، خلال مباراة الكاميرون بوجه الكونغو على ملعب ميلود هادفي في وهران بالجزائر، ضمن إطار بطولة أمم أفريقيا للمحليين، مطالبا الجزائريين بالمساعدة لإيجادها.

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