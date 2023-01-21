شركة صينية تنوي الاستثمار بـ10 مليارات دولار في إقليم كردستان

2023/01/21 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعربت مجموعة شركات كيجوباي الصينية، عن استعدادها استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات بإقليم كوردستان.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري في تصريح، إن "شركة كيجوباي الصينية أبدت استعدادها استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في الطرق السريعة والسكك الحديدية والكهرباء والسدود في كوردستان".

وأوضح شكري "أنهم سيعملون بشكل مباشر من خلال فريق مختص لإعداد تقرير يدرس عرض الشركة الصينية".

وتعد مجموعة شركات كيجوباي الصينية، واحدة من أكبر الشركات العملاقة في العالم، ولديها مشاريع استثمارية في مختلف أنحاء العالم.

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