التربية تعلن انطلاق الامتحانات وتؤكد: العام الحالي لن يتضمن دوراً ثالثاً

2023/01/21 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، انطلاق امتحانات نصف السنة الدراسية لطلبة المرحلتين (المتوسطة و الاعدادية) في المحافظات كافة للعام الدراسي 2022 – 2023 .وذكرت وزارة التربية في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "مئات الآلاف من الطلبة توجهوا الى المدارس لأداء امتحانات نصف السنة"، مشيرةً الى انها "سخرت الإمكانيات المادية والبشرية كافة وبالتنسيق مع الجهات الداعمة لعملها ضماناً لإنسيابية العملية الامتحانية".وأعرب وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وفقا للبيان، عن "شكرهُ للمعلمين والمدرسين والاداريين المراقبين للقاعات ولجان الإشراف المتواجدة معهم و اثقاً من إدارتهم للامتحانات بكل كفاءة واقتدار"، متمنيا أن "يحقق جميع الطلبة النجاح والمضي قدماً في اكمال مشوارهم العلمي".واوضح البيان، أن "العام الحالي لن يتضمن دوراً ثالثاً ولجميع المراحل الدراسية كافة بعد أن تم التصويت على إلغائه من قبل هيئة الرأي في الجلسات الماضية".

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