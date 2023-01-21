2023/01/21 | 09:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا لخلعه حزام الأمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/21 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا لخلعه حزام الأمان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا لخلعه حزام الأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).