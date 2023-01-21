أحداث كانون الثاني.. وزارة التربية: العام الحالي لن يتضمن الدور الثالث لجميع المراحل الدراسية

2023/01/21 | 09:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: السبت 21 كانون الثاني 2023 وزارة التربية: العام الحالي لن...

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وزارة التربية: العام الحالي لن يتضمن الدور الثالث لجميع المراحل الدراسية أولاً على المسلة.

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