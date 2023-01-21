انطلاق امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية في عموم العراق

2023/01/21 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات نصف السنة الدراسية لطلبة المرحلتين (المتوسطة و الاعدادية) في المحافظات كافة للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكرت وزارة التربية في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي ان “مئات الآلاف من الطلبة توجهوا الى المدارس لأداء امتحانات نصف السنة مشيرةً الى انها سخرت الإمكانيات المادية والبشرية كافة وبالتنسيق مع الجهات الداعمة لعملها ضماناً لإنسيابية العملية الامتحانية .

وأعرب وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عن شكرهُ للمعلمين والمدرسين والاداريين المراقبين للقاعات ولجان الإشراف المتواجدة معهم و اثقاً من إدارتهم للامتحانات بكل كفاءة واقتدار ، وتمنى بأن يحقق جميع الطلبة النجاح والمضي قدماً في اكمال مشوارهم العلمي بما يخدم مستقبل الباد.

ومن الجدير بالذكر أن العام الحالي لن يتضمن دور ثالث ولجميع المراحل الدراسية كافة بعد أن تم التصويت على إلغائه من قبل هيئة الرأي في الجلسات الماضية .

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