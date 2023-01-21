2023/01/21 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهرت دراسة جديدة في فنلندا أن قضاء الوقت بشكل متكرر في المساحات الخضراء مثل المتنزهات والحدائق يمكن أن يساعد في تقليل استخدام العقاقير التي تصرف بوصفة طبية.وإذا كنت محظوظا بما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قضاء وقت أكبر في الطبيعة يغني عن تناول الأدوية المركز الخبري الوطني.

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