استقبال شعبي استثنائي للمنتخب العراقي بعد التتويج بـ

2023/01/21 | 10:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد الآلاف من الجماهير العراقية، مساء الجمعة، إلى ساحة الاحتفالات في العاصمة بغداد، لاستقبال منتخب بلادها؛ بمناسبة نيله لقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، التي أقيمت في مدينة البصرة.

وتوج منتخب العراق بلقب كأس "خليجي 25" لكرة القدم، الخميس، بعد انتصاره على نظيره منتخب سلطنة عمان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب البصرة الدولي.

ووجّه وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، بنقل الجماهير الرياضية مجاناً من مناطق مختلفة إلى ساحة الاحتفالات، وسط العاصمة بغداد، من أجل التواجد بكثافة ومن وقت مبكر.

الحضور كان استثنائياً على مختلف المقاييس، وأثبت مدى حب الجماهير العراقية لمنتخب بلادها وعشقها لكرة القدم، وهو ما أثبت أيضاً بعد إنجاز التتويج بأمم آسيا 2007.

من البصرة إلى بغداد

وبعد جولة بحرية نُظمت لوفد المنتخب العراقي في شط العرب ظهيرة الجمعة، احتفلت فيها محافظة البصرة بكتيبة "أسود الرافدين"، وسط استقبال شعبي كبير للاعبين والجهازين الفني والإداري، توجه "أسود الرافدين" إلى العاصمة بغداد.

ومن مطار بغداد وصولاً إلى ساحة الاحتفالات الكبرى، حظي المنتخب باحتفال شعبي كبير واستقبال من قبل الجماهير العراقية، التي تواجدات على جنبات الطريق الذي يمتد لمسافة 26 كيلو متراً تقريباً.

أول من اعتلى المنصة الشرفية في ساحة الاحتفالات كان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، رفقة قائد المنتخب العراقي السابق والنائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي الحالي، يونس محمود، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، قبل أن يلتحق بهم بقية اللاعبين والكادر الفني والإداري للمنتخب العراقي.

بعد التتويج بكأس #خليجي_25 ..



المنتخب العراقي يجري جولة على متن قارب في مياه شط العرب pic.twitter.com/J7pcPEZAEb

— مقتطفات Tube (@a1s3ee) January 20, 2023

بالاعلام والأهازيج ..



الجماهير ترافق باص المنتخب العراقي من مطار #بغداد متوجهة الى ساحة الاحتفالات pic.twitter.com/vJVdP1IF5g

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 20, 2023

تكريم من نوع خاص

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، أعلن المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسيّة تكريماً لما حققوه من فوز مستحق في بطولة "خليجي 25".

المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف: وزير الخارجية فؤاد حسين يوجِّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي #جوازات_سفر_دبلوماسية تكريماً لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة #خليجي_25 pic.twitter.com/CMgh8IDr7q

— شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) January 20, 2023

المنتخب العراقيبغداد .ساحة الاحتفالات pic.twitter.com/MGXsBG3ANk

— علي الشمري (@6QaobEm0q4Onb2x) January 20, 2023

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