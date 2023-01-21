2023/01/21 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية تقدمت سبعة كيلومترات في زابوروجيه من خط المواجهة.وكتب روغوف على تلغرام: “نتائج اليوم على جبهة زابوروجيه: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو سبعة كيلومترات.تم تحرير سبع مناطق على الأقل”.وأشار روغوف إلى أن مدفعية العدو “تعاني من […]

ظهرت المقالة الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).