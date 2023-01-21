مصر ترد على حسن نصرالله: محاولة لاستدعاء بطولات زائفة

2023/01/21 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية المصرية على حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني وتصريحاته الأخيرة التي تناول فيها الوضع في مصر.

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