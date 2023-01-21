2023/01/21 | 11:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، السبت، 20 كانون الثاني،...

ظهرت المقالة ألغام الموازنة والديون والنفط على طريق بغداد أربيل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألغام الموازنة والديون والنفط على طريق بغداد أربيل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألغام الموازنة والديون والنفط على طريق بغداد أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).