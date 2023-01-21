"حاول تنفيذ عملية طعن".. مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب رام الله

2023/01/21 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي، السبت، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

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