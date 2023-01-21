2023/01/21 | 11:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ARtohZcavPo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القسطرة القلبية أنواعها وطرق اجرائها ومضاعفاتها - يا هلا بالضيف د. سعد فاضل الزيدي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القسطرة القلبية أنواعها وطرق اجرائها ومضاعفاتها - يا هلا بالضيف د. سعد فاضل الزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).