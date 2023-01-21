بايدن يعتزم مناقشة ملف الديون الامريكية مع مكارثي

2023/01/21 | 11:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن: إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها.

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