2023/01/21 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه وزير التجارة أثير داود سلمان، السبت، بالاسراع بتجهيز الحصة الأولى من السلة الغذائية للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.





وقالت الوزارة في بيان إن "وزير التجارة اثير داود سلمان تفقد مخازن المواد الغذائية في الكرخ فضلا عن زيارة عدد من المخابر والافران في بغداد، التقى خلال الزيارة مدير عام شركة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، واطلع على خزين المواد الغذائية وسير العمل والاشراف على عملية استلام وتجهيز مفردات السلة الغذائية للوجبة الاولى من العام الحالي ومتابعة الاستعداد لاطلاق المواد الغذائية الاضافية للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية".

واكد الوزير خلال جولته في المخازن على "أهمية الاسراع بتجهيز مفردات السلة للحصة الاولى وجاهزية مراكز التجهيز لاطلاق حصة المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي تحظى بالدعم الحكومي لمساسها بقوت المواطن العراقي واحتياجاته الاساسية من المواد الغذائية، مبينا ان الاستمرار بتجهيز المفردات التموينية ومتابعة تنفيذ خطة واليات التجهيز مع جدولة التوقيتات وتوحيد القطع مع مادة الطحين وايصالها لمستحقيها ضمن نظام التموين وبكل محافظات العراق سيسهم في الحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية".

واشار الى ان "عمليات التدقيق والرقابة لفرق الرقابة التجارية ستستمر لمتابعة عمليات التجهيز ومتابعة اسعار المواد بالسوق المحلية ومحاسبة المخالفين في ظل الظرف الحالي الذي يستغله المضاربين والمحتكرين لرفع الأسعار".

ولفت البيان الى ان الوزير "زار كذلك عددا من المخابز والافران للاطلاع على اليات عملهم وضمن ضوابط الشركة العامة لتصنيع الحبوب، الدعم الذي تقدمه الوزارة فضلا الاستماع الى المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم واحتياجاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه حكومي بتجهيز الحصة الأولى من السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه حكومي بتجهيز الحصة الأولى من السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).