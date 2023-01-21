رئيس مجلس القضاء: أي مناسبة تقترن بالشهداء لها وقع خاص لدى العراقيين

2023/01/21 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن أي مناسبة تقترن بالشهداء لها وقع خاص لدى العراقيين.

وقال زيدان، في كلمته بمناسبة الاحتفالية بيوم الشهيد العراقي، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "شهيد المحراب محمد باقر الحكيم أمضى حياته في سبيل الوطن"، مشيرا الى أن " أي مناسبة تقترن بأسم الشهداء لها وقع خاص عند أبناء العراق".

وتابع، أن "دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق"، معتبرا أن "اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي هي جريمة استكبار دولي".

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