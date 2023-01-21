السوداني يَعد بموازنة غير مسبوقة ويؤكد: اتخذنا قرارات جريئة لدعم الدولار

2023/01/21 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بموازنة غير مسبوقة، فيما أكد اتخاذ اجراءات جريئة لدعم الدولار.

وقال السوداني في كلمة له بمناسبة الحفل التأبيني الرسمي المقام في بغداد بذكرى يوم الشهيد العراقي، وحضرته (بغداد اليوم): "نستذكرُ اليوم الشهادة، لكنْ بطعم النصر الذي تحققَ على الإرهاب، ونستذكر الدماء الزّكية، لكنْ بطعم الأمن والاستقرار الذي أغدقتهُ تلك التضحيات".

وأضاف رئيس الوزراء" نشارف اليوم على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة، وهو مختلف عن السنوات السابقة، وهي المرةُ الأولى أنْ يتمحور قانون الموازنةِ حول البرنامج الحكومي".

واكد السوداني "تواصل الحكومة دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزءٌ من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصدّ شجاع وحلول ناجعةٍ لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتْها الحكومة الحالية".

وتابع "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره"، محذرا "من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ"، مضيفا "أخذنا بنظر الاعتبار، في كلِّ خطواتنا، وفي أهدافِ الموازنة، أن نخفف الفقر المستوطنَ في بعض البيئات والقطّاعاتِ العراقية".

وأوضح السوداني" لم يرتفع سعر الصرف نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".

وشدد "على أولوية مكافحة الفساد، وتواصل الحكومة إسنادها للقضاء والجهات المختصة لملاحقة المطلوبين والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة"،

ونوه بأنه" برزت على رأس هذه المهام، عمليةُ البحث الاجتماعي الكبرى، وتعزيز الشرائح ذات الدخل الأدنى بالسلال الغذائية والبطاقة التموينية"، مبينا أن "واجب الدولة التخطيط والتنمية ومعالجة مواطن الخلل، وخلق الفرص الاقتصادية، وتهيئة الأرضية لعمل القطّاعين العام والخاص، واستيعاب شريحة الشبابِ وتأهيلِهم".





وبشأن العلاقات الخارجية أكد رئيس الوزراء" أولينا العلاقات الخارجية أهميةً خاصة ومستمرون في التواصل وتبادل الزياراتِ مع الأشقاءِ والأصدقاء، وتحضر المصلحة المتبادلة دائماً في كل حواراتنا".

وقال السوداني "أشدّد على جميع القوى الفاعلة بضرورة الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات التي لم تعدْ وسيلة مناسبة لتصحيح مسار الوضع السياسي في العراق"، مضيفا "لن نكون ضدَّ الآراء المعارضة التي هدفُها تصحيحُ مَواطن الخلل في جسدِ الدولة، فالصوتُ المعارض المتحلّي بالمسؤولية الوطنية، لا يقل أهمية عن الصوت المُساند".





وختم كلامه بالقول " سنواصل العمل، ما دامت فيه قيادات شجاعة وجادة، وما دامت مرجعيتُنا الرشيدة ترعى مسيرتها بحكمتها، ومادامَت قواتنا الأمنية، بمختلف صنوفها، قادرة ومتمكنة، تستنهض هممها من تضحيات الشهداء".

تحرير: أ.



غ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يَعد بموازنة غير مسبوقة ويؤكد: اتخذنا قرارات جريئة لدعم الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يَعد بموازنة غير مسبوقة ويؤكد: اتخذنا قرارات جريئة لدعم الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).