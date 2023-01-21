بارزاني: يجب ضمان حقوق جميع المكونات وفقا الدستور

2023/01/21 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم السبت، على ضمان حقوق جميع المكونات وفقا للدستور.وقال بارزاني، في كلمة له خلال الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم،وحضره / […]

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