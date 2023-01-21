2023/01/21 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أن دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق.وقال زيدان في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد السيد محمد باقر الحكيم،وحضره / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان: دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق المركز الخبري الوطني.

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