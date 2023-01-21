2023/01/21 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أن دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق.
وقال زيدان في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد السيد محمد باقر الحكيم،وحضره / المركز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال زيدان في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد السيد محمد باقر الحكيم،وحضره / المركز […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان: دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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