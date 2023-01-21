تغريم رئيس وزراء بريطانيا بسبب

2023/01/21 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الشرطة البريطانية، الجمعة، غرامة على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو على متن سيارة متحركة.

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