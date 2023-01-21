رسمياً.. دولي سوداني يعزز صفوف الأنيق

2023/01/21 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي الطلبة الرياضي، تعاقده مع محترف سوداني لتعزيز صفوف الفريق الكروي في الموسم الحالي.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن “الدولي السوداني شرف الدين شيبوب طلابي رسمياً”.

ويلعب شيبوب في مركز خط الوسط ويبلغ من العمر 28 عاماً ويبلف طوله 1.82 م.

يذكر ان فترة الانتقالات الشتوية في العراق بدأت في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى السادس من شباط المقبل.

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