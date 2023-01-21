المرور تباشر بإجراءات إنهاء الهزة

2023/01/21 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة عليا لإنهاء عقد “الهزة”، فيما كشفت عن إجراءات لإنهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل الربيعي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “المديرية وبناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة بصدد دراسة إمكانية إنهاء عقد العمل بفحص (الهزة) “، مبيناً أنه” على إثر هذا التوجيه أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تشكيل لجنة عليا لدراسة إنهاء عقد فحص المتانة والأمان مع الشركة المنفذة”.

وأضاف أن” هناك دراسات وتفاوضات ورؤية قانونية ستتخذها اللجنة بهذا الصدد”.

وأشار الى أنه” تم توجيه كتاب الى قيادة العمليات والقوات الماسكة ودوائر البلدية بضرورة إزاحة المعقبين بشكل نهائي المتواجدين أمام دوائر المرور”.

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