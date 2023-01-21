2023/01/21 | 12:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تزامن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني مع زيارة منسق البيت الأبيض الأميركي بريت ماكغورك إلى بغداد عديدا من الأسئلة عما دار خلف الأبواب الموصدة وعن أهداف زيارة الطرفين المتزامنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة ماكغورك وقآني إلى بغداد.. ما الأهداف والرسائل؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة ماكغورك وقآني إلى بغداد.. ما الأهداف والرسائل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).