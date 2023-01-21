(بغداد اليوم) تعرض استغاثة عائلة بصراوية.. معاقان اثنان بلا مُعيل (فيديو)

2023/01/21 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

لبّت (بغداد اليوم) نداء استغاثة لعائلة بصراوية، من اجل الحصول على مساعدة إثر الظروف المعاشية الصعبة التي تحيط بهم.

وأشارت مقاطع فيديو حصلت (بغداد اليوم) عليها الى "الظروف المعاشية السيئة التي تعصف بالعائلة".

فيما بينت المناشدة أن "العائلة مستحقة ولديها معاقان اثنان ايتام وهم من محافظة البصرة".

واوضحت المناشدة أن "العائلة من سكنة حي (سكين) وتعيش في أحد بيوت التجاوز (حواسم) ومطالبة بدفع بدل ايجار مقابل البقاء فيه".





فعلى الراغبين بالمساعدة التواصل مع (بغداد اليوم)، على رقم الهاتف التالي: 07700366633

تحرير: أ.



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